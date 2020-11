Inter, Marani a Sky:” Sensi grave perdita, Nainggolan dodicesimo uomo”

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani è stato interpellato in merito all’Inter ed al suo centrocampo, soprattutto su due nomi che, fino ad ora, hanno fatto poco o nulla per motivi diversi: Stefano Sensi e Radja Nainggolan.

Ecco il pensiero del giornalista:” Sensi è un calciatore unico nella rosa di Antonio Conte, perché sa dare ordine ed equilibrio in tutte le fasi di gioco. E’ uno degli elementi più importanti, ma purtroppo per l’Inter non lo ha mai avuto e questa è una grave perdita”.

Sul centrocampista belga:” Nainggolan non si discute a livello tecnico, parliamo di un centrocampista importante. Bisogna vedere quanto sia coinvolto nel progetto Inter. Io penso che lui possa essere il dodicesimo uomo per Conte per poter vincere lo scudetto”.