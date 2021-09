Inter, Mancini: "Sensi ha avuto un problema". Poi la decisione su Barella

INTER - Le dichiarazioni di Roberto Mancini, intervenuto alla conferenza che anticipa la gara di domani contro la Lituania, hanno destato preoccupazioni ai tifosi nerazzurri.

Il motivo? Il tecnico dell'Italia ha dichiarato che "Sensi sta bene, ha avuto un problema all'inizio della settimana e quindi lo avevamo tenuto un po' in disparte e a riposo, non potevamo prenderci dei rischi. Adesso si è ripreso bene, quindi domani potrebbe essere della partita".

Il centrocampista ex Sassuolo, come potete leggere nel nostro articolo, dovrebbe giocare dal primo minuto nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi per sostenere Edin Dzeko e sarà fondamentale considerati i rientri,che avverranno soltanto venerdì, di Lautaro e Correa. Qui potete leggere quando dovrebbero ritornare in Italia.

Il tecnico nerazzurro, poi, riceve anche un'altra buona notizia perché, nella gara di domani 8 settembre, Nicolò Barella potrebbe tirare il fiato per dare spazio a Mattia Pessina.

"Barella? Ha giocato due partite, è stato ammonito ed è diffidato: Pessina - ha dettagliato Mancini - è una possibilità, è il suo sostituto naturale, ha fatto benissimo quando è entrato all'Europeo".

Se così dovesse essere, l'ex centrocampista del Cagliari potrebbe ricaricare le batterie per il primo tour de force di stagione che vede l'Inter impegnata contro Sampdoria, Real Madrid e Bologna in soltanto sei giorni. Inzaghi vuol gestire così. Il calciatore sardo è fondamentale per il reparto del club milanese perché, come è accaduto in occasione della sfida vinta contro il Verona, potrebbe anche giocare, a partita in corso, nel ruolo di Marcelo Brozovic. Al Bentegodi questa situazione ha poi permesso ad Arturo Vidal, che potrebbe essere titolare contro il Real Madrid, di giocare da mezzala destra.