Inter: Mancini, il gol all'Empoli e la cessione alla Samp. Le parole di Sensi

Inter, Stefano Sensi si presenta alla Sampdoria dopo il trasferimento a gennaio.

L'ex centrocampista nerazzurro, vittima di tanti infortuni nel corso della passata e di questa stagione, ha parlato al Secolo XIX del suo passaggio in blucerchiato, non dimenticando quella che è stata la sua avventura a Milano, ma volendo dare tutto per la sua nuova squadra in modo tale da ritrovare sia la Nazionale che, chissà, anche un posto nella rosa di Simone Inzaghi. Una possibilità che potrà avere giocando con continuità in una squadra che con l'arrivo di Giampaolo ha rivoluzionato la propria filosofia di gioco, puntando molto su giocatori tecnici come lui.

Sensi, infatti, ha ammesso come si senta molto carico per questa nuova avventure e come non veda l'ora di iniziare, non dimenticando quella che è stata la sua casa fino a qualche giorno fa, non volendo rappresentare il salvatore della patria per una squadra che si ritrova invischiata in una delicatissima zona salvezza. Una scelta, quella di Sensi, che il giocatore ha ammesso di aver preso oramai da tanto tempo, anche se il gol decisivo in Coppa Italia contro l'Empoli aveva fatto pensare ad una sua possibile permanenza e rilancio all'Inter.

Due uomini su tutti sono stati decisivi nella scelta di Sensi, ovvero il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che ha invitato il giocatore a trovare maggior continuità, consigliando una piazza che conosce bene come quella di Genova, ma anche il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, con cui potrebbe rivestire un ruolo che ha ricoprerto ad inizio stagione anche con SImone Inzaghi, ovvero quello di trequartista, dando sempre massima disponibilità ed apertura a qualunque soluzione. Infine, un accenno anche ad alcuni nuovi compagni già conosciuti, come Antonio Candreva, con cui ha condiviso lo spogliatoio dell'Inter e che ha parlato molto bene della piazza. Insomma, un'occasione importante per il riscatto di un giocatore che ha mostrato, all'inizio, tutto il suo enorme potenziale e che, purtroppo, troppo spesso è stato fermato dagli infortuni.