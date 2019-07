Inter-Manchester United, anche Candreva dice la sua sul ko dei nerazzurri

Oltre al tecnico Conte e a Stefan de Vrij, anche Antonio Candreva ha parlato a "Inter TV" al termine della sconfitta contro il Manchester United nella prima gara di International Champions Cup.

Così l'esterno: "C'è sempre qualcosa da migliorare, siamo qua per farlo. Abbiamo pochi giorni di preparazione sulle gambe, giorni duri perché abbiamo lavorato bene ma dobbiamo abituarci a soffrire".

Di seguito: "Anche noi abbiamo avuto le nostre opportunità e con un po' di lucidità in più avremo fatto di più. Ma siamo fiduciosi. Ci siamo allungati un po' per la stanchezza, loro sono un po' più avanti ma abbiamo fatto un bel test. Ora studieremo le cose da migliorare e correggere. Dobbiamo lavorare su noi stessi per farci trovare pronti in campionato, i cambi di modulo ci stanno, il mister lavora così e abbiamo fatto dei passi in avanti".