Inter, mai come adesso questa è la squadra di Conte

L'Inter è di Antonio Conte. Ora più che mai. Mai come adesso questo si può affermare. Il lavoro che in un anno ha fatto nella squadra nerazzurra il tecnico pugliese è enorme. Il manifesto è stata la partita di ieri. Il secco 5-0 rifilato allo Shakhtar che ha qualificato l'Inter alla finale di Europa League di venerdì a Colonia contro il Siviglia.

Pressing alto, linee cortissime, cambi improvvisi da esterno a esterno, recupero palla ed immediata verticalizzazione sugli attaccanti sono il manifesto del calcio di Antonio Conte che ormai è stato completamente assorbito dai nerazzurri. E' l'Inter che Antonio Conte avrebbe sempre voluto vedere. Bella, pimpante, aggressiva e soprattutto tosta come lui.

I risultati parlano per lui. Secondo posto in campionato come non accadeva dal 2010/11, stessi punti dell'anno del Triplete con secondo miglior attacco e miglior difesa della Serie A, semifinale di Coppa Italia e ora finale di Europa League. Risultanti molto importanti e con un percorso di crescita che sembra solo nella sua fase iniziale.

Ora manca l'ultimo atto, la ciliegina che Conte è pronto a fare di tutto per posizionare su una torta che da buona può diventare buonissima.