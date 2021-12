Inter macchina da gol, con Salernitana e Torino per entrare nella storia

Inter, i nerazzurri hanno riconquistato la vetta della classifica a suon di gol tornando di conseguenza i principali favorito allo scudetto.

La squadra di Inzaghi fa adesso paura alle inseguitrici specialmente per la sua potenza offensiva. I nerazzurri, infatti, sono il club più prolifico del campionato con 43 gol realizzati in 17 gare, mandando in rete ben 15 marcatori diversi (solo il Chelsea meglio in Europa con 16). Una media gol impressionante che si attesta sui 2,5 gol a partita. Nelle ultime partite si sta dimostrando anche impermeabile in difesa ben quattro clean sheet consecutivi. Gli ultimi gol subiti sono quelli di Zielinski e Mertens del 21 novembre nella vittoria contro il Napoli per 3-2. Finora sono soltanto 15 le reti subite in campionato

L’Inter in questo 2021, prima con Antonio Conte (55 da gennaio a maggio) e adesso con Inzaghi, può essere definita una vera e propria macchina da gol. Sono ben 98 le reti realizzate finora in Serie A in questo anno solare, una in meno rispetto al record storico nerazzurro del 1950. Con ancora due partite a disposizione, contro Salernitana e Torino, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per infrangerlo ed entrare di fatto nella storia. Nel 2021 hanno infranto anche il record di vittorie in casa arrivando a quota 18.