Inter-M’Gladbach probabili formazioni: dubbio in attacco, Kolarov titolare

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per l’esordio stagionale dei nerazzurri in Champions Leagur contro il Borussia M’Gladbach. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

I nerazzurri riproporranno il solito 3-4-1-2 e potrebbero cambiare almeno 4 giocatori rispetto al derby perso contro il Milan. In porta Handanovic, scelte obbligate in difesa con D’Ambrosio, Kolarov e De Vrij. Sulla fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra ci dovrebbe essere a sorpresa Darmian al posto di Perisic. In mediana Vidal e Barella con Eriksen a supporto delle punte Lukaku e uno tra Sanchez e Lautaro.

Rose, tecnico del club tedesco, starebbe pensando di cambiare modulo e scendere in campo con il 3-4-1-2 per schierarsi a specchio contro i nerazzurri. Il terzetto difensivo sarà composto da Ginter, Elvedi e Bensebaini davanti a Sommer. Sulle fasce Wendt e Lainer con Neuhaus e Kramer centrali. Sulla trequarti Hoffmann a supporto di Thuram e Plea.