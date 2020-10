Inter- M’Gladbach, formazione già fatta: sciolto il dubbio a centrocampo

I nerazzurri sono al lavoro per preparare il match d’esordio nel girone B di Champions League contro il Borussia M’Gladbach di domani sera. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, Antonio Conte avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione e già deciso l’undici da mandare in campo dal 1’.

Come riportato da calciomercato.com, il tecnico nerazzurro potrà contare sul recupero di Alessandro Bastoni, reduce dallo stop forzato a causa del coronavirus. Il classe ‘98 potrebbe subito riprendere il suo posto in difesa sul centro sinistra al fianco di Stefan De Vrij; sul centro destra invece, con Milan Skriniar ancora assente, ci sarà Danilo D’Ambrosio.

In mezzo al campo confermati Arturo Vidal e Nicolò Barella. Sciolto il ballottaggio sulla trequarti tra Stefano Sensi e Christian Eriksen, con l’ex Sassuolo che partirà titolare. In attacco agirà la solita coppia Lukaku-Lautaro, con Alexis Sanchez pronto ad entrare in partita in corso.