Inter: lunedì arrivano 3 big. E quelle parole di Simone Inzaghi

Inter, lunedì 2 agosto Simone Inzaghi abbraccerà tre big. "Alla Pinetina - conferma la Gazzetta dello Sport - arriveranno anche gli ultimi nazionali, i (bi)campioni Barella, Bastoni e Lautaro".

Qual è allora il programma che attende l'Inter? "Tre giorni di riposo dopo tre settimane di doppie sedute tra palestra e lavoro in campo. L’Inter si prende una piccola pausa per ricaricare le pile e - prosegue il quotidiano sportivo - affrontare l’ultima parte di preparazione estiva prima del debutto in campionato, previsto il 21 agosto contro il Genoa. Inzaghi ha sancito ieri sera (giovedì, ndr) il liberi tutti, dando appuntamento al gruppo per lunedì". Programma dunque confermato per la ripresa degli allenamenti, con due amichevoli fissate per l’8 e il 14 agosto.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come "il giorno chiave per il tecnico piacentino sarà lunedì, quando potrà iniziare a lavorare con il gruppo al completo. I due campioni d’Europa (Barella e Bastoni) e il campione del Sudamerica (Lautaro) s’inseriranno in una truppa che finora ha corso e sudato a ritmo spedito, dimostrando di aver già assimilato gran parte dei meccanismi di Inzaghi". Proprio il tecnico, conclude la Gazzetta dello Sport, si è detto “contento del lavoro fatto finora, i ragazzi stanno lavorando bene. E quando torneranno tutti ci sarà da divertirsi”.