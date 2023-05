Inter, Lukaku vecchio stile, la sorpresa sarà lui

di Redazione, pubblicato il: 09/05/2023

(Inter) Dopo lunghi mesi passati ai margoni a causa dell’infortunio, Lukaku torna protagonista. Lo ha dimnstrato con i gol decisivi in Champions e in Coppa Italia ma ancor di più con l’atteggiamento in campo.

Contro la Roma si è rivisto in alcuni episodi il centravanti dominatore della manovra d’attacco nerazzurra.

Ne ha parlato oggi Dazn. “Chiede palla bassa e ha atteggiamento di leadership come ai tempi dell’Inter. Sta tornando anche in consapevolezza come ai tempi di Conte. Si attacca la profondità ma quando non gli arriva palla si arrabbia. Ha tanta voglia di giocare, che ha voglia di dimostrare, e si vede dai dettagli. Da come parla con Acerbi e chiede palla alla difesa, da come chiede palla a Dumfries. Nel derby potrebbe essere lui la sorpresa dal primo minuto. Sembrava una mancanza di fiducia, l’impressione che dà è che quando viene messo in discussione riesce a rendere meno”