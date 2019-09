Inter: “Lukaku va e non va”, scelta clamorosa per Genova?

Fabrizio Bocca su Repubblica ha analizzato la situazione dell’Inter dopo la vittoria con la Lazio di ieri. A suo giudizio in casa nerazzurra non esiste il problema del bel gioco, nessuno lo ha chiesto Conte, a lui non si richiede la perfezione ma la sostanza. In questa ottica già arrivare allo scontro diretto con la Juventus del prossimo 6 ottobre sarebbe estremamente importante.

“La propensione offensiva è spesso più apparenza che sostanza. Forse per questo di punte Conte ne avrebbe volute due, e non il solo Lukaku, che un po’ va un po’ non va, è un giocatore prepotente da mischia, ma non gli si può chiedere molto di più”

Sul centravanti belga è intervenuto poco fa anche Andrea Paventi su Sky Sport, secondo il quale la prossima trasferta di Genova sarà molto difficile arrivando pochi giorni prima del doppio confronto con Barcellona e Juventus.” Lukaku sta bene, ma qualche partita può saltarla. Per me non ci sarà dal primo minuto contro la Sampdoria, ma deve essere valutato Sanchez”