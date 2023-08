Inter Lukaku, un dubbio pesantissimo circola in casa nerazzurra

di Redazione, pubblicato il: 07/08/2023

(Inter) Si parla ancora di Lukaku. La Gazzetta dello Sport sulla trattativa con la Juventus ricostruisce i tempi della vicenda, elemento non secondario. Fino al 30 giugno infatti il belga era tesserato nerazzurro e dunque nessun contatto poteva essere avviato senza coinvolgere in precedenza il club nerazzurro. Se fosse avvenuto il contrario sarebbero state violate le norme Fifa. La smentita della Juventus è stata immediata, i primi contatti con il belga risalirebbero a luglio.

In casa nerazzurra il dubbio permane. Questo spinge a cercare di comprendere quanto avvenuto anche in campo in tutto quel periodo. E allora l’interrogativo che nasce per primo non può che essere legato alla finale di Istanbul. Interrogativo pesante sotto ogni punto di vista: “in casa nerazzurra a questo punto ci si domanda se la trattativa già esistente con la Juve possa aver influenzato la prestazione di Lukaku in finale, visti i gol sbagliati.”