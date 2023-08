Inter, Lukaku, tifo bianconero in rivolta, lo striscione è clamoroso

di Redazione, pubblicato il: 09/08/2023

(Inter) Lukaku continua a far parlare di sè. Stavolta non più sul fronte nerazzurro quanto da parte juventina. Il suo passaggio in bianconero sembra in dirittura d’arrivo. Lo scambio con Vlahovic al Chelsea andrà in porto non appena i due club avranno concordato il conguaglio a favore della Juventus.

Passaggio che viene pesantemente contestato dalla tifoseria torinese che ha già dimostrato di non apprezzare per niente l’arrivo del belga. Nelle ultime ore la Curva sud si è fatta sentire in modo ironico ma emblematico con uno striscione che dice tutto: Lukaku resta a Milano il secondo portiere già lo abbiamo”. Il riferimento alla finale di Istanbul è evidente, il popolo juventino si è espresso. Basterà a fermare l’operazione?