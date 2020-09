Inter, Lukaku su Instagram: "Tranquilli, sono tornato"

Lukaku tranquillizza i tifosi dell'Inter con un post su Instagram in cui si mostra già carico per la stagione che sta per cominciare.

Romelu Lukaku è tornato. Dopo l'assenza un po' sorprendente dell'attaccante nerazzurro nella seconda sfida di Nations League del Belgio contro l'Islanda dove non era nemmeno in panchina, Lukaku torna a parlare. Lo fa con un post su Instagram in cui tranquillizza i tifosi dell'Inter preoccupati dalla sua assenza in Nazionale, visto un caso di positività al Covid-19 riscontrato nella nazionale dei Diavoli Rossi. "Tranquilli, sono tornato" il post di Lukaku su Instagram, commentato anche da Radja Nainggolan che in fiammingo scrive: "Anversa è tornata", richiamando la città natale dei due che è la stessa, appunto Anversa. Visualizza questo post su Instagram Tranquillo sono tornato Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku) in data: 10 Set 2020 alle ore 12:47 PDT