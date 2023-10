Inter, Lukaku si è giocato la finale di Istanbul un giorno preciso

di Redazione, pubblicato il: 14/10/2023

(Inter) L’avvicinarsi del 29 ottobre, giorno in cui Lukaku tornerà a San Siro da avversario in giallorosso, continua a tenere banco. Le dichiarazioni del centravanti belga dei giorni scorsi sulla rottura con l’Inter hanno riacceso le polemiche. Lukaku ha parlato di verità scioccanti senza peraltro spiegare perchè.

La Gazzetta dello Sport ha ricostruito nel dettaglio quello che potrebbe essere davvero successo nei giorni precedenti la finale di Champions. Nel racconto di quelle giornate emerge un fatto rimasto fino ad oggi sconosciuto che potrebbe spiegare la scelta di del mister di schierare Dzeko titolare all’Ataturk il 10 giugno scorso.

“Nella settimana che precede la finale di Istanbul, alla ripresa degli allenamenti, il belga chiede allo staff tecnico un giorno in più di riposo perché si sente affaticato. Sono queste le sue parole. Gli viene accordato e svolge una seduta specifica, poi torna in gruppo. Particolare mai filtrato in precedenza e del quale probabilmente Inzaghi tiene conto quando sceglie la formazione anti City.”

Secondo quanto lasciato trapelare dalla società nelle settimane scorse già in quelle ore il belga stava flirtando con la Juventus e probabilmente anche con il Milan. Ma questo Romelu lo spiegherà alla prossima occasione.