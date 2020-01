Inter, Lukaku sempre più decisivo. E che feeling con Lautaro!

L'Inter, stando alle ultime statistiche riportate da Opta, vanta di una coppia stellare (Lukaku 14 e Lautaro Martinez con 9) dopo le prime 18 partite di campionato. Non succedeva dalla stagione 2007/08 quando i nerazzurri avevano in rosa Ibrahimovic e Cruz. Menzione anche per Conte che con la vittoria di ieri al San Paolo ottiene i tre punti su un campo difficile incrementando il suo bottino a 100 successi in 145 presenze in panchina in A. Il successo mancava dal 1997.



Lukaku ha segnato 14 reti in 18 match, riuscendo a stabilire un primato nella sua carriera e inoltre è il sesto giocatore a registrare due marcature multiple in due presenze consecutive nell'era dei tre punti. Assieme al belga c'erano riusciti anche Icardi, Recoba, Vieri, Ibrahimovic ed Eto'o. Il centravanti è anche il calciatore che ha segnato 10 gol in meno di 10 presenze in trasferta superando cosi CR7 (fermo a 11 partite fuori casa).



Con 16 reti realizzate (10 per il belga e 6 per l'argentino), la coppia Lu-La è la più prolifica dei maggiori campionati. In trasferta nessuno meglio di loro che ieri hanno schiantato il Napoli di Gattuso fissando il punteggio sul 3-1.