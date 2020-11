Inter, Lukaku salta anche l’Atalanta: a rischio la convocazione in nazionale

All’indomani della deludente sconfitta contro il Real Madrid, arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte sulle condizioni di Romelu Lukaku, che potrebbe restare fermo ai box anche per il match contro l’Atalanta.

Il belga è ancora alle prese con un problema muscolare agli adduttori della coscia sinistra che gli sta impedendo di allenarsi regolarmente con il resto della squadra, nella giornata di ieri ha svolto solo terapie

Secondo quanto riportato da SportMediaset, lo staff medico nerazzurro non avrebbe intenzione di forzare i tempi di recupero e lasciarlo a riposo anche per la prossima partita è tornare regolarmente a disposizione dopo la sosta delle nazionali. Marotta ha chiesto a gran voce tutela per i propri giocatori, in un momento davvero delicato tra rischio Covid e infortuni per via dei tantissimi impegni. Il centravanti nerazzurro potrebbe quindi non essere convocato dal Belgio per i match contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca.