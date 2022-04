Inter-Lukaku, ritorno possibile? Tuchel svela il futuro del belga

Inter-Lukaku, il ritorno sembra non essere possibile.

L'attaccante belga, passato al Chelsea nella scorsa estate per la cifra di 115 milioni di euro, in questa stagione non sta attraversando un buon periodo con la maglia dei blues soprattutto per quanto riguarda il suo ambientamento nello spogliatoio, tanto che, come dimostrato in alcune interviste e secondo alcune indiscrezioni che sono arrivate dalla stampa, la sua volontà sarebbe quella di ritornare a Milano a vestire la maglia dell'Inter nella prossima stagione e potersi rimettere in gioco.

Ma a tal proposito, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, nel corso della conferenza stampa riportata dal sito Calciomercato.com, ha puntualizzato la posizione dell'attaccante, soprattutto visto il periodo complicato che sta affrontando la società inglese che, attualmente, è stata messa in vendita. Per Tuchel, infatti, il problema Lukaku non si pone perchè il giocatore è importante nella rosa e sta dimostrando tanto impegno e tanta mentalità vincente, quindi i discorsi sul futuro lontano da Londra non si pongono, anche perchè, al momento, il Chelsea non può nè vendere calciatori e nè acquistarli.

Insomma, Lukaku sembra essere destinato a rimanere scontento ed un suo futuro a Milano si allontana sempre di più. Adesso il giocatore ha una stagione da concludere nel migliore dei modi con la maglia del Chelsea, cercando di dare un contributo importante in campo, magari ritrovando un po' di serenità. L'Inter, oramai, rappresenta il passato, anche se non manca giorno che il belga si sia pentito della scelta fatta questa estate, le due strade sembrano essere oramai inconciliabili.