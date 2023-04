Inter, Lukaku resta a Milano? Contatti col Chelsea: spunta un’opzione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 01/04/2023

Inter Lukaku; come andrà a finire? La notizia che sta circolando riguarda il futuro di Romelu Lukaku all’Inter. Dopo una stagione altalenante in cui l’attaccante belga non è riuscito a ripetere le prestazioni della sua ultima stagione in nerazzurro.

Ad oggi c’è incertezza sulla sua permanenza a Milano. Infatti il calciatore ha passato una stagione particolare dove tra i tanti infortuni ha saltato gran parte delle gare in nerazzurro.

Inter Lukaku, spunta l’obbligo di riscatto?

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Chelsea sarebbe disposto a rinnovare il prestito oneroso di Lukaku, ma a patto che non vi sia alcun vincolo tra il giocatore e l’Inter al termine della prossima stagione. Il club londinese avrebbe anche posto come condizione l’obbligo di riscatto per l’acquisto del calciatore, fissando un prezzo tra i 30 e i 35 milioni di euro. Lukaku ha avuto una stagione altalenante con l’Inter, dove ha segnato 5 gol in 19 partite di campionato.

Stagione costernata da lunghi momenti di buio con un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per un periodo. Nonostante ciò, il giocatore belga ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti quando in forma e soprattutto può aiutare l’Inter a tornare grande in Europa. In ogni caso, il futuro di Lukaku sembra essere ancora incerto e non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo alla sua permanenza o alla sua partenza dall’Inter. Tuttavia, i tifosi dell’Inter si augurano che il club riesca a trattenere il giocatore, poiché rappresenta una delle colonne portanti della squadra e un fattore determinante per il successo in campo. Intanto Inzaghi pensa solo al campo (qui le formazioni).