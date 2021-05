Inter, Lukaku punge Ibra! "Il vero dio ha incoronato il re di Milano, ora inchinatevi"

Nella giornata di ieri le strade e le piazze di tutte le città erano popolate da tifosi nerazzurri che festeggiavano la conquista del 19esimo scudetto della storia dell'Inter. Non solo tifosi ma anche i giocatori si sono uniti ai festeggiamenti, soprattutto Romelu Lukaku. Dopo i caroselli in centro Milano, il Belga ha continuato anche oggi a far festa.

Quest'oggi Big Rom ha postato sui social un'immagine in cui celebra la vittoria del campionato, con tanto di frecciata a Zlatan Ibrahimovic. Sul suo post Instagram viene mostrata la foto dell'esultanza nel derby di Milano e si legge: “Il vero dio ha incoronato il re! Ora inchinatevi! Re di Milano”. Il riferimento è all'attaccante svedese, che più di una volta - specie dopo la vittoria del derby di andata - si era incoronato vero dio della città.