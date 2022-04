Inter, Lukaku potrebbe tornare in Italia... ma non in nerazzurro

Inter, Romelu Lukaku potrebbe tornare a Milano, ma sulla sponda rossonera.

È questa l’idea di mercato presentata ieri dal sito sportivo inglese goal.com. Secondo il reporter della testata Nizaar Kinsella, espertissimo del mondo del Chelsea, l’ingresso nel Milan del fondo del Bahrain, Investcorp, potrebbe far catapultare le attenzioni milaniste su quello che è stato per due anni il simbolo dell’Inter targata Conte.

Sul fatto che Lukaku si sia pentito della sua scelta di tornare a Londra in estate ormai non ci sono più dubbi. Le prestazioni deludenti dell’attaccante che non è mai andato in rete nel 2022 e i ferri corti raggiunti con l’allenatore tedesco Tuchel, che lo ha addirittura non convocato in diverse occasioni, tra le quali il ritorno di Champions contro il Real Madrid, spingono sempre più il belga lontano dai Blues nella prossima stagione. L'attaccante in questi mesi ha più volte dichiarato il suo intento di voler tornare in futuro a giocare nell’Inter. Inoltre si registrano numerosi contatti tra lui e la dirigenza nerazzurra, che però non ha mai nascosto la complessità di una tale operazione. Ora, il probabile ingresso degli emiri nella società del Milan sta presentando un’alternativa fino a ieri insospettabile.

Sulla bomba di mercato è intervenuto anche Carlo Laudisa su Gazzetta.it. Per il giornalista esperto di calciomercato, le indiscrezioni inglesi sembrano molto azzardate e molto in salita. In primis, ci sarebbero la dichiarazioni di Lukaku che ha più volte affermato non solo che in futuro sarebbe voluto tornare all’Inter, ma contestualmente aveva dichiarato che non sarebbe mai andato a giocare nel Milan. Particolare che pesa e non poco sulla possibile trattativa è l’attuale situazione del Chelsea, che al momento appare cristallizzata. La situazione della proprietà russa dei blues non permette di fare chiarezza su quelli che possono essere gli sviluppi di mercato sia in entrata che in uscita. Inoltre, sempre per le situazioni legate al club, non è escluso che possa essere Tuchel a lasciare i Blues, con un Lukaku che potrebbe tornare elemento fondamentale per il prossimo allenatore.



Infine punto assolutamente non secondario è il costo del cartellino del giocatore belga, che sembra proibitivo ad ogni club e per tanto un’uscita dal Chelsea appare praticabile esclusivamente con la formula del prestito, qualsiasi sia la destinazione.

Per Lukaku al momento dunque Londra si sta rivelando davvero una prigione dorata, dalla quale liberarsi sembra molto difficile, qualunque sia la sponda di Milano da voler raggiungere.