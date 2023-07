di Redazione, pubblicato il: 24/07/2023

(Inter) Romelu Lukaku continua ad esternare il suo pensiero attraverso i social. Frasi sibilline, interpretabili in modi diversi, che non spiegano niente e lasciano aperte tutte le interpretazioni possibili. Nelle ultime ore prima su Istagram l’immagine di una chiesa, probabilmente destinata a far capire tutta la sua voglia di giocare presto con Federico Chiesa nella Juventus. Poco dopo dopo l’immagine di una autoradio che trasmette la canzone “Trust nobody” ovvero “non fidarti di nessuno”. Story rimossa dal suo profilo pochi minuti dopo la pubblicazione. Evidentemente anche il giocatore sembra piuttosto confuso…