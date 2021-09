Inter, Lukaku parla ancora: 'Per andare al Chelsea ho detto a Inzaghi...'

Fra l'Inter e Romelu Lukaku è stato un divorzio tanto inatteso quanto doloroso. Fino a pochi giorni prima del suo approdo a Londra il centravanti belga aveva infatti giurato amore alla città di Milano e ai colori nerazzurri. L'assalto dei Blues, però, ha cambiato il corso della Storia: sia quella del club che quella del giocatore.

Nelle ultime ore Lukaku ha rilasciato un'intervista al sito hln.be. "Con la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non ero più con la testa a Milano. Il Chelsea ha offerto 110 milioni più il cartellino di Davide Zappacosta, ma l'Inter rifiutò". A questo punto il centravanti del Belgio ha rivelato un clamoroso retroscena: "Sono andato nello studio di Simone Inzaghi per trovare un accordo. Ero all'Inter, ma con la mente ero già al Chelsea. L'Inter mi ha tirato fuori dalla m***a, avrei lasciato i nerazzurri solo per i Blues".

Già nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato in quest'articolo, Lukaku aveva fatto alcuni riferimenti all'Inter: "Volevamo iniziare la partita in modo diverso, ma abbiamo recuperato bene. Contro la Repubblica Ceca dovrà andare meglio. L'obiettivo finale è vincere. Sarebbe bello raggiungere quel record un giorno, ma faccio tutto in funzione della squadra. È fattibile? Vedremo. L'ho vissuto con l'Inter la scorsa stagione: vincere e segnare tanto, solo in quel momento ottieni il rispetto".