Inter, Lukaku nel mirino, l’accusa è pesante

di Redazione, pubblicato il: 04/04/2023

(Inter) Lukaku è stato senza dubbio tra i protagonisti più negativi della partita con la Fiorentina. I suoi errori sotto porta hanno condizionato pesantemente l’andamento del match ed il risultato finale. A onor del vero soprattutto nel primo tempo il belga non si era mosso male dimostrando passi avanti anche nella condizione fisica. I suoi errori davanti a Terracciano sono stati però così grossolani da metterlo nel mirino della critica.

Una delle più dure è arrivata dall’ex Antonio Paganin ai microfono di TMW Radio.

“Lukaku sta vivendo un momento complicato e non va paragonato con le partite in Nazionale. Va detto, però, che se non reggi la pressione non si può giocare nell’Inter. Sono periodi che capitano”.