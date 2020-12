Inter, Lukaku: “Ho grandi responsabilità, ma non ci sono solo io”

Romelu Lukaku è il protagonista del nuovo numero dell’autorevole rivista francese francese France Football. Il belga, al quale gli è stata concessa anche la copertina, ha affrontato diversi temi soffermandosi anche sul deludente avvio di stagione nerazzurro:

L'Inter ha passato un momento difficile. Come l'hai vissuto?"Sono consapevole di avere grandi responsabilità in questo gruppo, quindi non posso arrendermi alle difficoltà: creerebbe problemi a tutta la squadra. Ma non ci sono solo io: qui c'è anche gente come Vidal, Barella o Sanchez. Anche Lautaro e Bastoni iniziano a parlare durante le partite. La nostra squadra sta progredendo a livello mentale anche grazie a questo tipo di atteggiamento".

Ti sei mai arrabbiato?"Certo, è successo. Ad esempio, quando eravamo sotto 0-2 col Torino. Ma sappiamo che poi basta un gol per ribaltare tutto. Se mentalmente torni in partita, poi anche il fisico ti segue. E per l'avversario è la fine".

Lautaro? Prima di arrivare all'Inter, ho visto alcune loro partite. Lautaro giocava da punta unica e mi sono subito detto che, giocando in coppia, lui sarebbe potuto esplodere. Abbiamo parlato molto appena sono arrivato a Milano e siamo subito diventati amici. Tra noi non ci sono mai stati conflitti. Abbiamo trovato l'equilibrio, consapevoli che un giorno può andare bene a uno e un altro giorno andare bene all'altro".