Inter-Lukaku: fissata la cifra per una sua eventuale partenza

L'Inter, dopo il divorzio con Antonio Conte, dovrà seguire le due linee imposte da Suning. Quali sono? Le riassume il Corriere della Sera in edicola oggi, giovedì 27 maggio. "Chiudere la finestra di trattative con un attivo di 80 milioni e alleggerire l'attuale monte ingaggi del 15%". Nel suo articolo Monica Colombo scrive che "nella sede di viale Liberazione temono che, per far quadrare i conti, il sacrificio di almeno un big sia necessario, considerando che l'eventuale cessione delle pedine dagli stipendi più pesanti non basterebbe a riportare in equilibrio il bilancio". Per questi motivi gli indiziati - perché da loro 'salterebbero' fuori le plusvalenze più consistenti - sono Lautaro e Bastoni. Il primo piace sia all'Atletico che al Real Madrid, mentre il difensore è un 'pallino' di Guardiola, tecnico del Manchester City.

E Lukaku? Ieri sera (mercoledì) il belga ha salutato con parole al miele il tecnico Antonio Conte. E i tifosi interisti si interrogano sul suo futuro. Il Corriere della Sera di oggi non ha dubbi: "Lukaku viene considerato incedibile a meno che - precisa l'articolo - arrivi una proposta da 120 milioni di euro".