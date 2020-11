Inter, Lukaku: “Eriksen può diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo”

Romelu Lukaku è stato il protagonista della vittoria di ieri sera del Belgio contro la Danimarca di Christian Eriksen che ha permesso alla sua nazionale di qualificarsi alle Final 4 di Nations League. Il match è terminato sul risultato di 4-2 a favore dei Diavoli Rossi, con il centravanti nerazzurro che ha realizzato una doppietta.

All’indomani della partita, il belga ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente televisiva danese Kanal 5 in cui ha parlato del suo compagno di squadra Christian Eriksen, che sta vivendo un periodo molto complicato in nerazzurro. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l'italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra".