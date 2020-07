Inter, Lukaku e Lautaro fondamentali: le statistiche non mentono

In attesa di preparare la sfida con l'Atalanta l'Inter si coccola la coppia Lu-La, ovvero quella composta da Lukaku e Lautaro. I due attaccanti sono stati fondamentali per Antonio Conte e le statistiche non mentono con i due calciatori che registrano numeri da capogiro nel corso di questa stagione.



Cento le reti segnate dai nerazzurri quest'anno (48 solo con la "Lu-La"). Lukaku inoltre sembrerebbe aver archiviato la sua parentesi allo United dimostrandosi una pedina inamovibile ed essendo anche in continuo miglioramento. Ecco quanto affermato da Matteo Barzaghi per Sky Sport:



"Lautaro Martinez e Lukaku, complessivamente hanno segnato un totale di 48 gol. L’Inter, in totale, ne ha segnati 100. Quindi, i due attaccanti nerazzurri, sono responsabili del 50% del fatturato offensivo della squadra di Antonio Conte. Lukaku, da quando è in Serie A, ha migliorato sensibilmente la media gol: in Italia segna una media di un gol ogni 125 minuti. In Inghilterra, invece, la media era di un gol ogni 168. Il belga è in costante miglioramento".