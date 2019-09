Inter, Lukaku: "Dobbiamo lavorare molto, sul mio problema alla schiena..."

Romelu Lukaku, oggi autore di una prestazione sottotono, è intervenuto a "Inter TV" a seguito del pareggio contro i cechi dello Slavia Praga.

Queste le parole dell'attaccante belga: "Il primo tempo è stato molto difficile per noi: lo Slavia ha giocato con grande fisicità. Negli ultimi 20 minuti abbiamo provato a fare gol ma oggi non è stata una buona partita, innanzitutto perché non abbiamo vinto. Questa settimana dovremo lavorare ancora molto".

Di seguito: "Questa mattina avevo un po' di male, ma già mercoledì farò allenamento con il gruppo. La squadra deve lavorare tutti i giorni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Dobbiamo percorrere la strada che una società così ambiziosa ha in mente. Tutti quelli che giocano contro l’Inter devono pensare che sia difficile per loro, saremo preparati per questo".