Inter, Lukaku convocato dal Belgio anche se non al meglio: le parole del ct

Nonostante non sia ancora al meglio della condizione, Romelu Lukaku è stato convocato dalla nazionale belga per l’amichevole contro la Svizzera e le due gare di Nations League contro Inghilterra e Danimarca.

ll c.t. del Belgio Roberto Martinez ha toccato il tema Romelu Lukaku, in conferenza stampa: "Siamo rimasti in contatto con Romelu da quando ha avuto questo problema muscolare contro lo Shakhtar Donetsk. Ha ancora qualche giorno per riprendersi e siamo fiduciosi che possa essere disponibile da lunedì. Decideremo poi con il reparto medico. se è in grado di giocare".

Il belga non ha ancora recuperato del tutto dal risentimento muscolare rimediato nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di settimana scorsa, che lo ha costretto ai box per i match contro Parma e Real Madrid. Antonio Conte spera di averlo a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in programma domenica alle ore 15:00.