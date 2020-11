Inter, Lukaku andrà comunque in ritiro con il Belgio per un controllo medico

Archiviata la deludente sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, i nerazzurri sono al lavoro per preparare la prossima partita di campionato contro l’Atalanta, match in programma domenica pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo.

Antonio Conte spera di recuperare Romelu Lukaku, anche se al momento non ci sono ancora buone notizie. Il belga, dopo aver saltato le sfide contro Real Madrid e Parma, è ancora alle prese con un problema muscolare e anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Lo staff medico nerazzurro preferirebbe non forzare i tempi di recupero in modo da evitare anche la convocazione in nazionale.

Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez diramerà domani la lista dei convocati per i tre impegni che attendono i Diavoli Rossi contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca. Stando a quanto riporta Dernière Heure, l’unico giocatore in dubbio è il centravanti nerazzurro, che dovrà comunque presentarsi nel ritiro della sua nazionale la settima prossima per un controllo medico.