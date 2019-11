Inter, Lukaku ancora a segno in nazionale, i suoi numeri volano

Romelu Lukaku ancora a segno con la sua nazionale, per la 52ma volta in 84 partite, Numeri straordinari che lo confermano come il goleador principe della rappresentativa belga e protagonista assoluto di questa fase eliminatoria per gli Europei.

Il centravanti nerazzurro ha realizzato stasera il terzo dei 4 gol con cui il Belgio ha sepolto la Russia: un 4 a 1 ottenuto in trasferta che non ammette repliche, anche se le due formazioni sono già qualificate da tempo. In più ha servito l'assist del 2 a 0 a Heden Hazard, aurore di di una doppietta, mentre il fratellino Thorgan aveva aperto le marcature.

Con questo successo la nazionale belga si porta alla pari di quella azzurra nella striscia vincente di 9 partite