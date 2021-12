Inter, Lukaku a tutto tondo: l'addio, il ritorno in nerazzurro e i tifosi

Inter, Romelu Lukaku torna a parlare dei nerazzurri.

Intervistato da Sky Sport, l'attaccante belga ha parlato del suo passaggio al Chelsea della scorsa estate, dopo aver giurato amore all'Inter, chiedendo scusa a tutti i tifosi nerazzurri per le modalità con cui questo addio si è consumato, lasciando più di una porta aperta ad un suo possibile ritorno a Milano in futuro. Ecco le sue parole:

Sulla situazione al Chelsea: "Io fisicamente sto bene, ma non sono affatto contento della situazione. Tuchel ha scelto di giocare con un altro sistema di gioco e io non mi arrenderò e sarò sempre professionale. Anche se non sono contento della situazione, sono professionale e non posso arrendermi proprio adesso".

Sull'addio all'Inter: "Io penso che tutto quello che è successo la scorsa estate non sarebbe dovuto andare in questo modo. Il modo in cui ho lasciato l'Inter, come ho lasciato il club, come ho comunicato con i tifosi mi ha dato fastidio perchè non è stato fatto nel momento giusto. Ora è il momento giusto per condividere tutti i miei sentimenti, perchè ho sempre detto che ho l'Inter nel cuore. So che tornerò all'Inter e lo spero davvero. Sono innamorato dell'Italia e questo è il momento giusto per far sapere alla gente cosa è successo davvero. Spero dal profondo del mio cuore di ritornare all'Inter, ma non a fine carriera, ma quando sarà ai massimi livelli per vincere ancora insieme. Vorrei dire veramente un grande ai tifosi interisti, il tempismo delle mie parole è stato sbagliato. Dovevo parlare prima con voi tifosi perchè le cose che avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per sempre".