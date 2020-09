Inter-Lugano probabili formazioni: debutto per Hakimi e Kolarov?

I nerazzurri sono al lavoro per preparare la prima amichevole stagionale contro il Lugano. Il match andrà in scena domani pomeriggio alle 17:00 al Suning Training Center e andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A. Prima del debutto in campionato contro la Fiorentina, in programma il prossimo 26 settembre, l’Inter giocherà altre due amichevoli: con la Carrarese il 18 settembre e contro il Pisa il 19 settembre a San Siro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte schiererà il solito 3-5-2 e sembrerebbe intenzionato a far debuttare subito il nuovo acquisto Hakimi dal primo minuto.

Nel trio difensivo potrebbe partire da titolare anche l’altro nuovo acquisto Kolarov. Il serbo dovrebbe agire sul centro sinistra con De Vrij e probabilmente Bastoni sulla destra. Sulla fascia destra Hakimi, mentre sulla sinistra ci sarà Ashlet Young. In mezzo al campo ci dovrebbero essere Brozovic, Sensi e Barella. In attacco confermata la coppia Lukaku-Lautaro.