Inter-Lugano 5-0: buona la prima per gli uomini di Antonio Conte

Inizia nel migliore dei modi la stagione dei nerazzurri, che in quel di Appiano Gentile hanno battuto il Lugano con un rotondo 5-0. Partita indirizzata subito dal gol di Dalbert in avvio, per poi essere incanalata dalla doppietta di Lautaro e dall'autogol di Kecskes. Nella ripresa ci pensa Lukaku, dal dischetto, a siglare il 5-0 finale.

Una prima sgambata, quella contro il Lugano, servita soprattutto ad Antonio Conte per testare tutti gli uomini a disposizione, tranne Godin, Candreva e Asamoah, non convocati per motivi di mercato. Esordio per Hakimi e Kolarov, mentre si sono rivisti in campo Perisic e Nainggoln, rientrati dopo l'esperienza in prestito della passata stagione.

Degni di nota anche gli ingressi di Radu in porta e di Salcedo, con quest'ultimo che nella ripresa ha agito in attacco al fianco di Lukaku. Adesso il prossimo appuntamento è fissato a venerdì prossimo, quando l'Inter affronterà la Carrarese.