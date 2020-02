Inter Ludogorets a rischio rinvio causa Coronavirus: gli aggiornamenti

Da ormai quasi due giorni in tutti i tg nazionali non si parla d'altro, ossia dell'emergenza Coronavirus giunta dalla Cina fino in Italia. All'interno dei confini italiani si contano già quasi 100 contagi e due morti.

Un fattore che ha spinto il governo a rinviare tutte le manifestazioni sportive che si sarebbero dovute tenere quest'oggi sia in Veneto che in Lombardia, tra cui Inter-Sampdoria.

I nerazzurri infatti, stando a quanto riferito da Sky, nei prossimi giorni potrebbero essere contattati dall'Uefa per capire come comportarsi riguardo la sfida col Ludogorets di giovedì prossimo. Il rischio rinvio è elevato, ma la situazione verrà aggiornata e monitorata giorno dopo giorno.