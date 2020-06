Inter, Lucio:"Conte? Un buon allenatore, ma non ha il DNA nerazzurro"

L’ex difensore nerazzurro Lucio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ilposticipo.it in cui ha ricordato la sua esperienza con la maglia dell’Inter e la sua intenzione di intraprendere la carriera da allenatore. Il brasiliano, nel corso dell’intervista, ha parlato del suo passaggio alla Juventus e lanciato una bordata nei confronti di Antonio Conte.

"Conte? Lo considero un buon tecnico, sta facendo un buon lavoro anche se quando guardo le partite e lo vedo penso che non abbia la faccia e il Dna dell’Inter. Questa è una mia opinione ovviamente. Andare alla Juve fu un errore, Conte non avrebbe mai lasciato fuori uno di loro per mettere me, uno straniero. Nell’estate 2012, Marco Branca mi chiamava ogni 15 minuti per dirmi che dovevo trovare un’altra squadra. Quando le pressioni dell’Inter si sono intensificate un giorno è arrivata la proposta della Juve: la prima volta dissi ‘no’.

"Quando mancavano cinque giorni alla chiusura del mercato mi ha chiamato Conte. Mi volevano perché Bonucci rischiava una squalifica di due anni per calcioscommesse. Il mio ex rappresentante mi consigliò di andarci visto che l’Inter mi voleva mandare via. Non avevo altre opzioni: la mia famiglia viveva in Italia e decisi di accettare. Nelle prime 2-3 settimane a Torino però ho capito che era stata una scelta sbagliata".