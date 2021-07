Inter, lo Sporting è infuriato per l’affare Joao Mario: emerge un particolare

Dopo aver risolto il contratto con l’Inter nella giornata di ieri, Joao Mario è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. A comunicarlo è stata la stessa società lusitana sui propri account social, il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale.

Un trasferimento che ha scatenato diverse polemiche in Portogallo, specialmente quelle dello Sporting Lisbona, che sarebbero pronti a scatenare una guerra legale nei confronti dei nerazzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano lusitano O Jogo, i Leoes vorrebbero capire il motivo per il quale l’Inter avrebbe accettato di cedere il giocatore a zero anziché accettare la proposta di 5 milioni complessivi fatta dallo Sporting alcune settimane fa.

Come rivela il quotidiano, la cessione di Joao Mario a costo zero, avrebbe comunque permesso ai nerazzurri di risparmiare oltre 10 milioni di euro. Una strategia, secondo lo Sporting, volta a dribblare in qualche modo la clausola presente sul contratto che prevedeva un indennizzo di 30 milioni in caso di cessione ad un’altra squadra portoghese.

Federico Pastorello, agente del centrocampista, vantava un credito di 4 milioni nei confronti dell'Inter, da affari precedenti. Tale cifra verrà saldata dal Benfica in commissioni per l’agente.