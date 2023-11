Inter, lo scudetto già assegnato dall’algoritmo

di Redazione, pubblicato il: 22/11/2023

(Inter) Il Corriere dello Sport utilizza l’algoritmo per assegnare lo scudetto all’Inter con sei mesi di anticipo.”L’algoritmo di Opta Predictions entra a gamba tesa e si sbilancia come non aveva fatto neanche l’anno scorso con il Napoli di Spalletti. Non si limita a dire che la corsa per il primo posto sarà un affare per due squadre, Inter e Juve. Ci dice che oggi, dopo dodici giornate, la squadra di Simone Inzaghi ha l’84,5% di probabilità di conquistare il tricolore, control’11,8% della banda di Allegri. Le altre? Per le statistiche a oggi semplicemente non esistono: un 2,1% per il Milan, solo l’1,4% per il Napoli campione in carica. Ma queste sono le previsioni stilate con i risultati di Garcia: le chance con Mazzarri non potranno che aumentare. Un anno fa, dopo dodici giornate, quasi un terzo della stagione, il Napoli di Spalletti era accreditato del tricolore solo al 74,3%. Eppure aveva un margine di vantaggio più ampio sulla seconda”.