Inter-Liverpool, scelto il direttore di gara: precedenti e ultime di formazione

Inter-Liverpool, annunciato il direttore di gara.

Il match dell’andata degli ottavi di finale di Champions in programma mercoledì 16 febbraio a San Siro, sarà diretta dall’arbitro Szymon Marciniak.

Il direttore di gara polacco ha già diretto alcune gare dei nerazzurri: il primo incontro si è avuto in Europa League nel match d’andata giocato contro il Wolfsburg nella stagione 2014-2015. Nel 2018 ha arbitrato in Champions League il match a San Siro contro il Barcellona e nella stagione successiva il match contro lo Slavia Praga. Sempre in quell’anno diresse la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk vinto per 5-0 dalla squadra guidata da Antonio Conte.

Nella stagione in corso ha arbitrato in Champions altre due italiane: il Milan nel match contro il Liverpool e l’Atalanta nel match giocato contro il Manchester United.

Sarà un match molto impegnativo per la squadra guidata da Simone Inzaghi che dovrà vedersela con l’armata di Jurgen Klopp. Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di Nicolò Barella, squalificato per 2 giornate, mentre c’è una piccola speranza per vedere Alessandro Bastoni titolare. Il difensore azzurro sta cercando di recuperare il piccolo infortunio (trauma distorsivo alla caviglia destra). Arturo Vidal è favorito su Vecino e Gagliardini per sostituire Barella. Assenti Joaquin Correa e Robin Gosens: l’esterno tedesco proverà a recuperare le energie per giocare in campionato nella sfida contro il Sassuolo.

Altro dubbio per Inzaghi è il duo d’attacco: chi è certo di una maglia da titolare è Edin Dzeko mentre Lautaro Martinez e Alexis Sanchez sono in ballottaggio. Di seguito la probabile formazione:

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.