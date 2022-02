Inter-Liverpool, rosa al completo per Klopp. Inzaghi rinuncia a un top e non solo

Il Liverpool sarà al completo stasera in Champions League.

Manca davvero poco alla sfida di stasera Inter-Liverpool a San Siro (qui le ultime sulle formazioni), e dando uno sguardo ai giocatori a disposizione dei due allenatori, Klopp può sorridere più di Simone Inzaghi. Il tecnico tedesco dei Reds avrà infatti tutta la rosa al completo per il match di stasera, mentre Inzaghi dovrà fare a meno di pedine importanti.

Klopp nella conferenza stampa di ieri non ha nascosto la felicità di poter contare su tutti gli uomini della rosa, sottolineando di aver bisogno di gente fresca e dell’importanza di poter effettuare cinque cambi. Seppur gli uomini abbondano, secondo quanto riportato da tuttomercato.web, dall’Inghilterra giungono voci per le quali i Reds mancherebbero della forma ottimale sia a livello fisico che mentale. Numeri alla mano i dubbi su queste affermazioni restano, in quanto considerando solo questo primo scorcio di 2022 non si ha traccia di alcuna sconfitta subita dal Liverpool che nelle 9 partite giocate ha registrato 7 vittorie e 2 pareggi.

Diversa la situazione per quanto riguarda l’Inter. Inzaghi dovrà far a meno di Nicolò Barella, uno dei motori del centrocampo nerazzurro, che dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica rimediate in seguito al cartellino rosso “guadagnato” nell’ultimo match della fase a gironi a Madrid. L’assenza è di quelle che pesano parecchio, tanto è vero che anche Jurgen Klopp non ha nascosto che giocare senza avere di fronte il centrocampista italiano, che a lui piace molto, sarà sicuramente un vantaggio. Il mister nerazzurro deve rinunciare anche a Correa in attacco, con il dubbio sul recupero di Vecino e la forma di Caicedo.