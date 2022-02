Inter-Liverpool, Reds favoriti? Klopp risponde a Inzaghi

Inter-Liverpool, dopo le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa (che potete leggere qui) arrivano anche quelli di Jurgen Klopp.

Il tecnico dei Reds ha subito parlato dei nerazzurri, definendoli un top team e una squadra molto forte con una difesa molto compatta. L’allenatore ha poi proseguito dichiarando che segue l’Inter attentamente dall'anno scorso e che a suo parere è la squadra più forte del nostro campionato, dotata di una rosa di gran qualità, ben preparata e disciplinata ma in Champions può cambiare tutto. Per batterla il Liverpool dovrà fare fare una gara eccezionale.

Il Liverpool, secondo Klopp, non parte da favorito nonostante abbia vinto tutte le partite del girone e contro l’Inter sarà una partita difficile. Il fatto di giocare il match di ritorno all’Anfield potrebbe rappresentare un fattore a vantaggio dei Reds ma tutto dipenderà dal risultato di domani. Infine una battuta sul nuovo acquisto Luis Dias,

Klopp ha poi dato alcune importanti indicazioni sulla formazione che sceglierà, confermando il recupero di Henderson e le presenze di Salah e Manè. Tra gli osservati speciali del tecnico ci sarà Ivan Perisic, giocatore che conosce molto bene dopo averlo allenato e vinto con lui il double in Germania. Ha proseguito sull’assenza dello squalificato Barella e il conseguente utilizzo di Vidal al suo posto, definendo il 23 nerazzurro un fuoriclasse ma che Vidal ha comunque tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i Reds.