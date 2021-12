Inter-Liverpool, precedenti a favore dei Reds ma c’è anche un’impresa

Inter-Liverpool, sorteggio amaro dei nerazzurri per gli ottavi di finale che affronteranno la corazzata di Jurgen Klopp, una delle squadre che ha fatto meglio nella fase a gironi e più vincenti nella storia della Champions League.

Il club inglese ha dominato il gruppo D, sbattendo fuori il Milan all'ultima giornata, con 6 vittorie su 6 partite giocate (potete leggere qui il focus sulla squadra di Klopp). La sfida di andata andrà in scena il prossimo 16 febbraio al Meazza, mentre il ritorno sarà l'8 marzo in Inghilterra. Le due squadre si sono affrontate in totale quattro volte, sempre in Champions League, e i precedenti sono a favore dei Reds con tre vittorie e una sconfitta. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2007/2008, sempre agli ottavi di finale. In quella occasione fu il Liverpool ad avere la meglio nel doppio confronto con una vittoria ad Anfield per 2-0 nella sfida di andata e lo 0-1 del San Siro al ritorno firmato da Fernando Torres.

L’altro doppio precedente risale alla stagione 1964/1965, l’anno della seconda Champions League, dove le due squadre si affrontarono in semifinale di Coppa dei Campioni. Nella sfida di andata i Reds si imposero per 3-1 in casa ma nella sfida di ritorno i nerazzurri di Herrera riuscirono a ribaltare il risultato con uno strepitoso 3-0 al San Siro firmato dalle reti di Corso, Peirò e Facchetti. Quella vittoria contro il Liverpool resta una delle partite più belle e memorabili della storia interista, una rimonta incredibile che li portò per la seconda volta consecutiva in finale.