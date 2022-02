Inter-Liverpool, occhio a Marciniak: il suo nome è legato a tante polemiche

Inter-Liverpool, sarà Szymon Marciniak l’arbitro scelto dall’Uefa per dirigere il match di andata degli ottavi di finale di Champions League fu mercoledì sera.

Quello del direttore di gara polacco è un nome che ha scatenato diverse polemiche negli ultimi anni per alcune decisioni prese, sia in abito internazionale che nei confronti di squadre italiane, ovvero Roma e Juventus. Con i giallorossi era in sala Var e gli negò un evidente calcio di rigore nella sfida con il Porto per un contatto tra Schick e Marega sul finire dei tempi supplementari. Marciniak giudicò il contatto regolare e non richiamò l’arbitro alla on-field review. L’episodio dubbio con i bianconeri, invece, risale a Tottenham-Juventus del 2018 quando non concesse un altro evidente calcio di rigore a Douglas Costa dopo un fallo di Verthonghen. L’ultimo ‘caso’ legato a lui risale allo scorso dicembre nella semifinale dell’Arab Cup tra Qatar e Algeria, con gli inspiegabili 9 minuti di recupero concessi, per poi allungarli ulteriormente di altri 10. Porta il nome di Marciniak anche la brutta gestione della partita Germania-Svezia dei mondiali del 2018.

Il suo bilancio con le italiane è tuttavia molto positivo: 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Ha diretto i nerazzurri per ben quattro volte: 2 in Champions League e altrettante in Europa League (clicca qui per i precedenti con i nerazzurri).