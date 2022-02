Inter- Liverpool: le probabili formazioni della supersfida Champions

Inter-Liverpool, ci siamo!

Meno di quattro ore al fischio d'inizio della partita d'andata degli ottavi di finale.

Simone Inzaghi riesce a recuperare all'ultimo minuto Alessandro Bastoni, reduce da una distorsione alla caviglia destra subita nella partita di Coppa Italia contro la Roma. Ad affiancarlo ci saranno i soliti Milan Skriniar e Stefan De Vrij . A centrocampo Arturo Vidal prende il posto dello squalificato Barella e guiderà la squadra insieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sulle fasce spazio alle sgroppate di Dumfries e Perisic mentre in attacco Lautaro Martinez è in vantaggio su Alexis Sanchez per affiancare Edin Dzeko.

Nel Liverpool il tridente d'attacco sarà formato da Salah, Diogo Jota e Manè, in difesa Matip affiancherà Van Dijk.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè.

Fischio d'inizio alle ore 21:00 affidato al polacco Szymon Marciniak.