Inter-Liverpool, Lautaro o Sanchez? Chiaro il verdetto del tifo nerazzurro

Inter-Liverpool, Inzaghi sembrerebbe ormai aver deciso di schierare da titolare Lautaro Martinez e non Alexis Sanchez per la super sfida contro il Liverpool di questa sera. Ma cosa ne pensano i tifosi nerazzurri di questo ballottaggio?

Nel pomeriggio vi abbiamo chiesto quale sarebbe stata la vostra scelta attraverso un sondaggio pubblicato sui nostri canali social. Un sondaggio che ha coinvolto oltre 700 voti in poche ore, che hanno spiegato anche le motivazioni del loro voto. A vincere è stato Lautaro Martinez con il 72% dei voti. L’argentino è considerato da molti tifosi un elemento inamovibile nonostante il periodo complicato sotto l’aspetto realizzativo che sta vivendo. Dopo aver concluso il 2021 con una striscia di 5 reti in altrettante partite di Serie A, il Toro sembra essersi inceppato. In questo inizio 2022 ha realizzato un solo gol, quello di calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa. L’ultimo gol in campionato risale al 17 dicembre scorso con la Salernitana. Inzaghi continua a dargli fiducia, preferendolo ad un Sanchez in ottima forma, per una delle partite più importanti della stagione.

Il cileno, intanto, non sembrerebbe aver preso benissimo la sempre più probabile esclusione ed ha pubblicato un post criptico sui suoi canali social (clicca qui per approfondire). Secondo una buona parte dei nostri lettori, Sanchez sarebbe un’ottima arma a partita in corso ma è giusto che da titolare parta Lautaro Martinez in quanto è tecnicamente e fisicamente superiore. C’è anche chi dice che avrebbe preferito un’esclusione di Edin Dzeko con una coppia d’attacco tutta sudamericana, ma per Inzaghi in questo momento il bosniaco è insostituibile.