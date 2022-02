Inter-Liverpool, il gioco dei nerazzurri e la favorita: le parole di Ian Rush

Inter-Liverpool, Ian Rush parla della sfida di domani sera.

L'ex attaccante della Juventus e proprio del Liverpool è stato il protagonista di una lunga intervista su Tuttosport, in cui si è soffermato a parlare sul match valido per gli ottavi di finale di Champions League e che andrà in scena allo stadio di San Siro tra la sua ex squadra e l'Inter. In tanti, in questi giorni, si stanno soffermando su chi possa essere la favorita, con il pronostico che propende a favore della squadra di Jurgen Klopp, e a tal proposito anche l'ex centravanti ha voluto dire la sua.

Ian Rush ha affermato come sia rimasto impressionato dal gioco dell'Inter in questa stagione, una squadra che, a suo modo di vedere, gioca in maniera molto simile ad una squadra inglese, avendo un modo di scendere in campo molto bello da vedere per chi assiste alla partita. Ma per l'ex Liverpool, ad oggi, la favorita resta ugualmente la squadra di Klopp che ha il sessanta per cento di possibilità di portare a casa il risultato e di passare il turno, anche se, nel doppio confronto, può succedere di tutto tra due squadre che si affronteranno a viso aperto.

Insomma, alla vigilia l'Inter sembra essere la squadra sfavorita. Sta agli uomini di Inzaghi affrontare nel migliore dei modi e con il giusto atteggiamento giocatori tra i migliori al mondo, che hanno tantissima esperienza a livello internazionale e sanno benissimo come portare a casa partite di questo genere. Una sfida bellissima e di grande tradizione, dal momento che scenderanno in campo ben nove Champions League vinte - tre per la squadra nerazzurra e sei per la squadra inglese. Una spettacolo che una cornice come quella di San Siro potrà sublimare nel migliore dei modi.