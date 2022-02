Inter-Liverpool, i doppi ex delle due squadre: da Balotelli a Coutinho

Inter-Liverpool, manca sempre meno.

Sono tanti i giocatori che hanno fatto le fortune di entrambe le formazioni. La Gazzetta cita nove giocatori che hanno indossato entrambe le maglie negli ultimi 25 anni, scopriamo chi sono.

Daniele Padelli: il portiere dell’Udinese, vice Handanovic nelle stagioni 2017-2021, ha indossato la casacca del Liverpool per una sola stagione nel 2007. Ha giocato una sola partita nell’ultima giornata di campionato subendo due gol.

Victor Moses: nel 2013 il Chelsea lo cede in prestito al Liverpool. 20 presenze condite da 2 gol. Antonio Conte lo ha allenato nella sua esperienza al Chelsea e lo ha voluto fortemente anche nell’Inter, alternandolo a Candreva sull’esterno destro. Con i nerazzurri colleziona 20 presenze.

Xherdan Shaqiri: approda in nerazzurro nella sessione invernale del 2015, doveva essere il punto di riferimento dell’Inter allenata da Roberto Mancini. Le prestazioni con l’Inter non convinsero la società a riscattarlo. Nel 2018 passa al Liverpool dove gioca per tre stagioni vincendo tre trofei.

Philippe Coutinho: nella stagione post-triplete, l’Inter acquistò il giovanissimo Coutinho dal Vasco da Gama considerato la nuova stella del calcio mondiale. La situazione difficile dei nerazzurri non fece esplodere il talento di Philippe e dopo due stagioni e mezzo l’Inter lo cede al Liverpool dove diventa uno dei centrocampisti più forti in quel periodo.

Mario Balotelli: inizia la sua carriera nell’Inter e si ritaglia uno spazio importante durante la stagione del Triplete, cosa non scontata per un giocatore di 19 anni, considerando anche la qualità dei suoi compagni di reparto. 86 partite con i nerazzurri condite da 28 gol e 15 assist. Nel 2014, dopo l’esperienza con il Manchester City, passa al Liverpool: solo 4 gol in 28 presenze.

Non ci sono solo calciatori, ma anche allenatori come Rafael Benitez e Roy Hodgson. Altri 2 talenti che hanno indossato entrambe le casacche sono Robbie Keane e Paul Ince.