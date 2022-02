Inter-Liverpool, formazioni ufficiali: c’è Bastoni, scelta a sorpresa di Klopp

Inter-Liverpool, tutto pronto al San Siro per il match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito riportate le formazioni ufficiali:

Simone Inzaghi si affida al solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Con Brozovic e Calhanoglu ci sarà Vidal al posto dello squalificato Barella. Sciolto anche il dubbio in attacco con Lautaro Martinez preferito a Sanchez al fianco di Dzeko. Sulle fasce toccherà ancora a Dumfries e Perisic. Alcune novità per Klopp che schiera nel suo 4-3-3 a sorpresa il giovane Elliott in mezzo al campo con Fabinho e Thiago Alcantara. Tridente offensivo composto da Salah, Diogo Jota e Manè. In porta Allison con Van Djik e Konate centrali di difesa, Robertson a sinistra ed Alexander-Arnold sulla corsia opposta.

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Manè.