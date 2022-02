Inter-Liverpool, Fabinho parla della gara: parole di stima per i nerazzurri

Inter-Liverpool, il centrocampista brasiliano Fabinho parla della squadra nerazzurra.

Mercoledì sera sarà di nuovo Champions League, con la squadra di Simone Inzaghi che nel suo ottavo di finale sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp, serissimo candidato alla vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie. Una partita affascinante, per la forza dell'avversario, ma anche per la storia delle due squadra che metteranno in campo ben nove Champions vinte - tre per i nerazzurri e sei per i Reds. Ma dal lato Liverpool, dopo la vittoria per 1-0 sul Burnley, non si vogliono cali di concentrazione e, come testimoniato dal centrocampista brasiliano, servirà una grande prestazione per portare a casa la qualificazione.

Infatti, secondo quanto detto da Fabinho al canale ufficiale della società inglese, l'Inter rappresenta la squadra più forte in Italia e pertanto un avversario da non sottovalutare nella maniera più assoluta. Il centrocampista dei Reds ha ammesso di temere molto il gioco dei ragazzi di Simone Inzaghi e il gruppo nerazzurro, visto che è composto da giocatori che stanno da tanto tempo insieme. Sarà una partita in cui dare il massimo ed in cui dover fare un buon risultato, ha affermato il brasiliano.

Insomma, l'avversario, per l'Inter, è temibile e tecnicamente superiore. I nerazzurri dovranno giocare la partita perfetta se vorranno avere maggiori chances di qualificazione. Le ultime di formazione vedono un Arturo Vidal in vantaggio su Vecino e Gagliardini per sostituire lo squalificato Barella, mentre in attacco bisogna fare attenzione al possibile sorpasso di Alexis Sanchez su Lautaro Martinez che in queste settimane sta vivendo un momento di appannamento sia in termini di prestazioni che di gol.